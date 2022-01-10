【祖高域風波】現身社交平台甫新相　一哥堅持：我想參賽

儘管祖高域能否參加澳洲網球公開賽仍未有定案，但獲法官判決上訴得直的他，心情肯定如釋重負，就在裁決後5小時，這位世界「一哥」終於再現身社交網，「上水」兼甫出一張與團隊站在球場的照片，再次表明他希望參賽的願望：「我想在美妙的球迷面前獻技！」

擁有20座大滿貫錦標、包括9次在澳網封王的祖高域，因其醫療豁免被澳洲邊防局質疑，經歷了6天的「入境風波」，今日法庭認為澳洲政府取消簽證「缺乏理據」，裁定祖高域勝訴，可即時離開隔離酒店。「我對法官撤銷當局取消我的簽證的決定感到欣慰，」祖高域用英文及塞爾維亞文留言說，他的參賽慾望未有動搖：「縱使過去一星期發生很多事情，但我依然想留下來參加澳網公開賽，並且保時注專的態度。」

「對我來說，這是其中一個最重要的比賽，我飛來這裏就是想在美妙的球迷面前獻技，不過，此時此刻我不能說太多，唯有向一直支持及鼓勵我要堅強的朋友說『多謝』。」澳洲網球公開賽將於下周一(17日)開鑼。

34歲的祖高域獲得大批球迷支持，他們在墨爾本上街聲援偶像，又圍堵汽車，一度被警方以胡椒噴劑驅散。另邊廂，澳洲政府就上訴案結果顯示未完全接受，更有指移民部部長Alex Hawke可行使「個人權力」再次取消祖高域的簽證。最新消息指，移民部最快會在周二決定是否「再有行動」，看來祖高域要順利參賽，仍有待當局最後首肯。