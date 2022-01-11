周二(11日)凌晨英足盃第3圈最後一場賽事，曼聯主場1比0險勝阿士東維拉晉級，下一圈將會對主場住米杜士堡。曼聯今場贏得驚險，全場只有43%控球率，要靠迪基亞神救加上VAR爭議判決救命，領隊蘭歷克承認球隊仲有好大進步空間。

蘭歷克今場放棄發揮唔好嘅4-2-2-2陣式，用番之前嘅4-2-3-1，C朗拿度有輕傷被收起，開波8分鐘就收到效果，費特右路傳中畀中場拍擋麥湯米尼頭槌頂入。不過曼聯領先之後形勢轉弱，維拉嘅進攻拳拳到肉，包括奧尼屈堅斯乘域陀連迪路夫控球失誤，偷波殺入禁區勁射中楣。

換邊後維拉繼續狂攻，50分鐘丹尼艾格斯曾近門將個波送入網，但VAR經過長達3分半鐘嘅審查後，球證奧利華將入球作廢，最初以為係越位問題，但原來奧利華係罰積及藍斯喺遠離入波現場嘅位置阻擋卡雲尼，最終曼聯堅守1比0勝果至完場。

維拉領隊謝拉特賽後不滿表示：「我聽到幾個唔同嘅詐胡原因，旁證話係積及藍斯阻人，如果咁簡單點解要睇3分半鐘？當時我哋氣勢非常好，呢次長時間停頓打斷咗我哋嘅節奏。」英格蘭名宿舒利亞亦話：「我唔肯定卡雲尼係回防，就算真係有犯規動作，呢個都唔係明顯誤判。」

至於曼聯領隊蘭歷克就集中講球隊表示：「經過輸畀狼隊之後，球員今場交出好好嘅反應，不失球係非常重要。如果我話呢場波係完美當然冇人信，球隊仲有好多地方需要改善，但喺贏波嘅情況下一切都容易得多。」