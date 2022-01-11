曼迷訴求得啖笑　拉舒福特「散步」失良機

曼聯今季成績令人失望，由蘇斯克查到蘭歷克執教，表現都同昔日班霸本色差距極大，周二(11日)英足盃對阿士東維拉前，奧脫福看台上就出現一幅巨型Banner展示球迷訴求，上面係簡東拿、堅尼同笠臣嘅巨型肖象加上「STANDARDS」，話畀發隊知呢啲傳奇巨星先至係球迷要求嘅水平。

不過，曼聯球迷嘅訴求好快就得到「絕情」回應，青訓出身嘅10號球星拉舒福特難得再獲正選，但表現死氣沉沉，最令球迷不滿嘅一幕，係格連活特射門被救出後，禁區內嘅拉舒福特原本可以衝去「執雞」，但佢竟然選擇散步睇住維拉門將翻身再接波，前英格蘭國腳杜布連喺直播入面話：「呢啲場面今場出現過幾次，拉舒福特連跑去執雞嘅動力都冇，我見佢心不在焉，而且好耐冇見佢笑過。」

拉舒福特喺完場前被換走，領隊蘭歷克賽後被問題拉舒福特嘅狀態問題，呢位德國教頭表示：「講真我都唔知點解(狀態差)，佢練習非常努力，近幾日亦都表現回勇，所以今場畀佢踢正選。我哋嘗試協助佢入禁區，上半場做得好好，但下半場就麻麻，所以最後我決定換人。」