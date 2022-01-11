【祖高域風波】祖高域父親：英女王要幫我兒子

祖高域被澳洲取消入境簽證周一獲法院判上訴得直，並宣布會出戰本月17日開打的澳網，而其父母隨後則先後發聲，母親形容這次的勝訴是祖高域生涯最大的勝利，而「一哥」則再炮轟澳洲總理莫里森，並呼籲英女王出面保護祖高域。

「我希望英女王伊利沙伯二世可出面干預，並且保護我的兒子祖高域的人權，停止自從他到澳洲以來的政治打壓，我亦希望所有澳洲人，及全世界的人都挺身而出來反對恐怖主義，反對世界最出色的運動員受到殘酷人權侵犯。」祖高域的父親在其兒子上訴成功後在貝爾格萊德會見傳媒，對澳洲政府及總理莫里森強烈抨擊，並指責澳洲恩將仇報:「祖高域被澳洲政府視為國家公敵，而不是世界上最出色的運動員，別忘記他一直為澳洲做慈善及幫助過他們，但卻被歧視當成最低等公民的對待。」

至於祖高域的母親則形容今次兒子的勝訴，是職業生涯的最大勝利，比起任何一次大滿貫都更重要，「他沒有做錯事，沒有違法，但卻遭受折磨及騷擾。他反對這個制度，反對這個政府，因為他認為自己有權利取得簽證，他到那裡就是為了贏冠軍。」

而昨晚祖高域在個人社交平台上載了一張站在墨爾本球場的相片，並表示只想比賽；而這也是他自被拘留後首次到球場訓練。澳網將下周一（17日）展開，祖高域爭取衞冕之餘，也是爭取個人第21個大滿貫冠軍，如果成功奪冠將成為史上贏得最多大滿貫的球手。