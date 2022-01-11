英超補賽　修咸頓賓福特捱「細」界

英超補賽，修咸頓主場對賓福特。雙方都啱啱喺上周英足盃過關，匆匆再戰，體力未必夠時間回復。「聖人」修咸頓主場踢法穩陣，今季9場主場賽事，7次開2球或以下，今場更係聖瑪利球場2022年首戰，更加唔想輸，估計入波唔會多，捧中位數2.5球入球細。（Now 621周三凌晨3時45分直播）

修咸頓上周英足盃作客史雲斯，法定時間踢成1比1，要踢到加時先贏3比2，只係抖咗兩日就要再喺聯賽搏殺，體力肯定未回復得切。球隊有中場迪贊尼普離隊參戰非國盃，另外前鋒查阿當斯及中堅尼安高伊雲基斯達早前確診新冠肺炎，今場都未知出唔出得，唔多唔少影響到球隊部署。

「聖人」鬥心一般

「聖人」今季聯賽主場2勝6和1負，好多時佢哋入咗波之後，就屯重兵喺防線死守到尾，今季佢哋主場入咗9球，當中有7球係上半場射入，另外兩球喺下半場5分鐘同8分鐘射入，但即使畀對手追和，修咸頓都唔會諗住再次發力谷前爭取入波，表現可謂極欠鬥心，完全唔理支持球迷感受，所以呢9場比賽有7場係開總入球2球或以下。

賓福特近況的確唔錯，2022年首戰主場以2比1擊敗阿士東維拉，英足盃作客4比1大勝維爾港，不過佢哋之前經歷3連敗，相信主帥法蘭克亦唔會輕舉妄動，球隊中場主力法蘭安耶卡出戰非國盃，後防亦有數名球員養傷，面對鍾意主場死守嘅修咸頓，今場預計都係少交收賽事，一於捧入球細。

直播表

周二9:00pm 非國盃 阿爾及利亞Vs塞拉利昂

Now 639

周三凌晨零時 非國盃 尼日利亞Vs埃及

Now 638

周三3:00am 非國盃 蘇丹Vs畿內亞比紹

Now 638

周三3:45am 英超 修咸頓Vs賓福特

Now 621

周三3:45am 意甲 卡利亞里Vs博洛尼亞

Now 639