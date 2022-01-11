有心有力　36歲莫迪歷即將續約1年

西班牙傳媒報道，皇馬將同中場莫迪歷續約至2023年6月，預料雙方好快就會達成協議，意味呢位36歲克羅地亞國腳好可能效力「銀河艦隊」至掛靴。

莫迪歷將於今季結束之後約滿，今個月就可以同其他球會傾加盟事宜，皇馬管理層不敢怠慢，已經向佢開出1年新合約。莫迪歷亦傾向留隊，因為希望仿傚當年施丹留喺皇馬掛靴，然後負責青年軍教練工作，為將來執教皇馬鋪路。

皇馬教練安察洛堤大讚莫迪歷非常注意個人身體保養，所以一直可以保持高水平狀態，能夠繼續喺大賽立足。莫迪歷今季西甲上陣14次，雖然冇波入，但已經貢獻4次助攻。

莫迪歷2012年夏天由熱刺轉投皇馬後，一直效力至今，協助球隊奪得2次西甲及4次歐聯等多項冠軍，並協助克羅地亞國家隊打入2018年世界盃決賽，可惜不敵法國，但佢仍然憑出色表現，獲得金球獎及世界足球先生殊榮。

另外，巴塞隆拿宣布同中堅烏姆迪迪續約至2026年夏天，但呢位28歲法國國腳需要大幅減人工。