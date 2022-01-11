勁旅碰頭先求穩陣　埃及尼日利亞吼細盤

非洲國家盃D組首仗即演重頭大戰，兩大名牌「超霸鷹」尼日利亞同埃及正面交鋒，由於同組對手畿內亞比紹同蘇丹實力有限，預料埃及同尼日利亞正常發揮下可以攜手出線，今場未必會選擇硬碰，何況小組首仗球員入局需時，今場開中位數2.5球入球細機會高。（Now 638周三凌晨零時直播）

埃及前鋒穆罕默德沙拿必定係今屆非國盃焦點球星，呢位世界頂級神鋒個人能力唔需要懷疑，不過拉勻嚟睇，埃及整體實力並唔突出，除咗沙拿之外，較具名氣嘅馬莫特查斯古特、艾利尼等，喺英超都只屬大後備球員，因此穆罕默德沙拿就算有三頭六臂，要單天保至尊都唔係咁易。

事實上，埃及喺葡萄牙名帥奎羅斯帶領下，踢法重守輕攻，就算佢哋喺外圍賽成功突圍，以小組首名資格出線，但睇番埃及6場外圍賽亦只係入得10球，當中僅失3球。上月大軍參戰阿拉伯盃，最後4場賽事法定時間內只入3球，4場總入球全部開2球或以下。

超霸鷹靠伊禾比食胡

尼日利亞出戰決賽周前收到壞消息，艾曼紐丹尼斯因不獲屈福特放人而未能參賽，首席射手域陀奧森漢亦因確診新冠肺炎而落選，缺少兩位當時得令嘅攻擊核心，「超霸鷹」自然唔敢輕率進攻，英超球星伊禾比有機會為球隊擔起大旗，為尼日利亞喺今場比賽作出頑抗。

兩支非洲勁旅喺D組出線機會同樣樂觀，為免喺決賽周首仗硬碰兩敗俱傷，今仗好大機會「留有一手」，預計以不敗為大前提，加上尼日利亞過去3次同埃及交鋒，全部總入球開出2球或以下，2.5球入球細更值得捧場。