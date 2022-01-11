【祖高域風波】一哥疑涉虛報資料　最高可判監1年

網壇「一哥」祖高域被拒入境澳洲風波一浪接一浪，周一雖然獲得法院判勝訴，據傳媒報道澳洲移民部部長未決定是否行使「個人權利」再次取消其入境簽證之際，他再面臨另一個問題，就是涉嫌在申報14天行踪時懷疑有隱瞞，隨時要「踎監」。

澳洲媒體從一份法庭公開文件中發現，祖高域申報的澳洲旅行聲明中顯示，文件要求入澳人員表明在抵達前14天內，是否有到其他地方旅行，而祖高域填了「no」，即表示他在1月6日抵達澳洲前的14天內沒有到另一處旅行；但據媒體從網上資料發現，祖高域於12月25日在塞爾維亞，然而在1月2日則出現在西班牙的馬爾韋利亞，涉嫌對行踪有隱瞞。

值得一提是文件中提示，如果提供虛假或誤導性資料是嚴重罪行，可能因此而收到由民事發出的檢控，最高可判監12個月。如果澳洲政府有心再重審祖高域的簽證，這將會是其中一個關鍵資料，然而祖高域在入境官員交涉期間曾表示其旅行聲明是由澳洲網協代為填寫，目前不確定這個解釋能否為他這個「造假」資料洗脫嫌疑。

祖高域今日進行了閉門訓練，據悉澳洲與塞爾維亞兩國總理曾經通電，而與此同時，澳洲移民部發言人表示，部長Alex Hawke目前仍在考慮會否動用「個人權利」再次取消祖高域的簽證，可能周三(12日)才有定案。