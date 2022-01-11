香港隊　陳晉一涉醉酒事件　禁召一年無緣亞運

足總周二（11日）傍晚宣布，「U23醉酒事件」其中一位涉事球員的駁訴裁決，判定陳晉一違反賽區防疫措施和代表隊球員行為守則，禁止其一年入選任何級別代表隊，以及罰款4,000元，意味這名港隊明日之星，篤定無緣今年杭州亞運、「亞洲盃」外圍賽等港隊賽事。

香港23歲以下代表隊去年10月赴日本出戰「U23亞洲盃」外圍賽，惟兩次全敗出局，返港後更被揭發近半隊球員，涉嫌在下榻酒店醉酒生事，破壞設施兼違反賽區指引。事後香港足總敕令召開紀律委員會審理案件，上月尾裁定潘沛軒、伍家揚、葉卓文等10名人，違反賽會防疫措施，判處禁止入選任何級別之代表隊一年；而林樂勤、謝家榮、林衍廷等，更被裁定違反代表隊球員行為與道德守則，額外罰款。

而陳晉一因申請駁訴而需再作審理，足總周二（11日）公布其駁訴結果，同判定他違反賽區防疫措施及指引，以及違反代表隊球員的行為與道德守則，懲處其禁止入選任何級別的代表隊，以及罰款港幣4,000元。罰則於去年12月22日生效，代表着這名已成「大港腳」的19歲球員，篤定無緣預計今年6月舉行的「亞洲盃」外圍賽，以及9月舉行的杭州亞運會。