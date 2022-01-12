古天奴亮相維拉 下一個到蘇亞雷斯？

英超球會阿士東維拉上年11月聘請謝拉特執教後，唔單止成績明顯改善，轉會市場上亦雄心勃勃。菲臘比古天奴日前落實外借維拉後，周三(12日)正式喺新球會亮相，呢位巴西國腳表明重返英超全因謝拉特，據報謝拉特更密謀再打昔日利物浦隊友主意，準備夏天邀請自由身嘅蘇亞雷斯加盟！

29歲嘅古天奴由巴塞隆拿外借維拉，周三完成體測簽約後正式亮相，將會著起23號波衫，周日(16日)凌晨英超主場對曼聯可以候命。古天奴接受維拉官網訪問話：「好開心可以加盟維拉，我同謝拉特識咗好耐，做過隊友，喺佢身上學到好多，我非常仰慕謝拉特，會盡力為佢效命。」

為《Talksport》任主持嘅前英超球星艾邦拉荷爆料，謝拉特有意再搵昔日「紅軍」戰友加盟，烏拉圭前鋒蘇亞雷斯就係目標，佢同馬德里體育會合約季尾完結，謝拉特可以邀請佢以自由身加盟，艾邦拉荷表示：「喺古天奴加盟後我同謝拉特傾過轉會，佢用4個字答我『到下一個』。」

13/14球季利物浦幾乎奪得英超冠軍，當季謝拉特、蘇亞雷斯同古天奴「鐵三角」組合表現突出，蘇亞雷斯更視謝拉特為「哥哥」，相信謝拉特出手嘅話，對蘇亞雷斯會係極大吸引力。另外，維拉正同愛華頓斟介收購左閘盧卡斯迪治尼，再次證明維拉嘅雄心。