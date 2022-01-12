【祖高域風波】人為操控?德媒爆確診報告有疑點

因簽證風波成為國際焦點的祖高域，雖然獲澳洲法院判勝訴，然而事件續有餘波，繼被傳媒從法院文件中「踢爆」疑虛報旅行史之後，德國媒體報道指祖高域的第二次確診報告疑點重重，更指可能有人為操控新冠檢測報告。

據德國《Der Spiegel》周三報道指通過對祖高域的數字檢測結果作研究，發現他聲稱12月16日檢測確診存在很大問題，因為數據有可能是在12月26日輸入的。據報道指該報掃描了祖高域檢測報告的二維碼，從塞爾維亞的系統上發現12月16日（下午1點19分）的上載報告是「無確診」，但約一小時(下午2點33分)後他們再掃一次二維碼，就顯示「確診」。

此外，他們在從一組測試編號中發現，祖高域於12月16日檢測確診的編號是7371999，但比起他於12月26日檢測無確診的編號低50000個位。

德國數字偵探組織zerforschung的專家坦言根據這些檢測結果所附的編碼，他們先將無確診的檢測結果輸入到數據庫，然後才輸入確診的檢測結果。「基於這些數據，最合理解釋是，確診結果是在12月26日而不是16日被上載到塞爾維亞官方數據庫中。」如果消息確實，意味着祖高域聲稱自己確診的日子遲10日，究竟這位網壇「一哥」是何時確診，或者當中有否隱瞞，相信要由他本人或塞爾維亞有關人士才找到答案。

延伸閱讀：

【就旅行史發聲明道歉 一哥強調非蓄意】

【一哥疑涉虛報資料 最高可判監1年】