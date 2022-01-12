【祖高域風波】就旅行史發聲明道歉　一哥強調非蓄意

網球一哥祖高域今日（12日）發聲明，回應連串指控。他稱上月17日出席活動後，才得知自己確診新冠肺炎：「我已盡力確保所有人安全，及遵守檢測義務。」他又承認錯誤填寫入境申報，強調是「人為疏失」，絕非蓄意。

祖高域周一（10日）上訴得直，重獲簽證，但相關爭議未有平息，其上月確診新冠肺炎後，不戴口罩出席公開活動，尤其鬧得沸沸揚揚。這位網球一哥發聲明，稱上月14日出席一個多人確診的籃球活動後，在16日進行快速檢測和核酸檢測，前者呈陰性。他翌日出席網球活動前，再次進行快速檢測，同樣過關，直到活動結束才接獲通知，前一日的核酸檢測呈陽性。

對於12月18日為《L’Equipe》拍攝造型照的爭議，他稱當時「不想記者失望，覺得有責任完成訪問」，除了拍攝期間均有佩戴口罩，承認是判斷失誤，應該改期進行。

另外，對於入境申報不實，漏報曾在西班牙受訓的指控，祖高域稱，申報表由工作人員提交，其經理人就「剔錯格仔」道歉，已向澳洲當局提交額外文件解釋：「我們生活在全球疫症時代，這種錯誤時有發生。」他仍劍指下周一（17日）開打的澳網。

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