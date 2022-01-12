無名小卒擁致勝基因　駱建佑跳上王者之路

正所謂「時勢做英雄」，世界羽壇已進入「後林丹李宗偉」時代，當外界聚焦落在日本「一哥」桃田賢斗火併丹麥球王安賽龍之際，去年底爆冷成為世錦賽新王的駱建佑，卻一戰成名，由陪練的無名小卒躍升為世界冠軍，這位為新加坡創歷史的羽壇新貴成功背後並非僥倖，而且致勝基因與歷代羽壇王者甚有淵源，世界羽壇新世代再添另一股勢力。

「駱建佑」這個名字，相信在去年世錦賽之前不是太多人會留意，成名後被「起底」原來是奧運金牌得主安賽龍的近年陪練「波友」，再回想於世錦賽首輪他爆冷淘汰安賽龍絕不出奇，引證了「機會是留給有準備的人」。

24歲的駱建佑登上世界之巔，為新加坡寫下歷史一頁，成為繼印尼及泰國之後，第3個擁有世界冠軍的東南亞國家，就連擁有神級傳奇李宗偉的馬來西亞都暫未能嘗到這個榮譽，同時更令馬來西亞尷尬的是駱建佑出生於檳城，曾跟隨前國手林天朝拜師學藝，贏過馬國12歲以下全國冠軍，但最後卻選擇了代表新加坡。

不斷重溫「林李對決」錄影

駱建佑9歲與哥哥一齊被父母送到羽毛球訓練學院，10歲奪馬來西亞12歲以下組冠軍，13歲時到新加坡體育學校就讀，加入獅城青年軍訓練，2015年正式移居新加坡。其前隊友爆料，駱建佑於14、15歲已訂下目標要成為世界冠軍，「他10年前已有這個夢想，就是如林丹、李宗偉等要躋身世界前列，他相信自己有一天可以做到。」

駱建佑非常留意兩位羽壇天王的比賽，不斷重溫二人的比賽錄影，而在駱建佑的職業生涯中最難忘的，就是2019年在泰國大師賽擊敗「超級丹」，為自己的成功路上注下強心針。

獲陶菲克恩師指點

至於另一位關鍵人物就是來自印尼的新加坡主帥穆約（Mulyo Handoyo），他曾經長時間是「印尼球王」陶菲克的教練，協助他成為2004年雅典奧運男單冠軍，並且於2017年轉教印度隊取得出色成績，而新加坡不惜花重金聘穆約於2018年再次執教，駱建佑獲得這位高人指點，更見進步，他坦言：「他是我的良師益友，我能達到現在的成就，他發揮了很大的作用。」

不過，駱建佑自問並非天才球員，要成功就要苦練，每周基本上練足6天，一周30小時，其中有4天是訓練兩節，包括到球場練技術、練體能及跑步，「目前世界頭10名的球員，很多都不是天才球手，但他們很有紀律、毅力與堅持，而且是不斷又不斷重複，即使現在有點成績，也不能自滿。」

為迎接新一年的賽季，回獅城參加了勝利巡遊及慶祝活動後，駱建佑又回到原點，已經到杜拜「歸隊」跟奧運冠軍安賽龍一起訓練，繼續作互相「陪練」。早前安賽龍已在個人社交平台高調呼喚這位新任世界冠軍盡快「歸隊」，獲得不少球迷高度讚評有風度，換個角度來看，這也是彼此獲得提升的妙法。

世界排名已跳升至15的駱建佑，本周將會出戰印度公開賽作為2022年第一擊，力爭衞冕。

人氣急升超越諶龍桃田

成為世界冠軍之後，駱建佑人氣急升，不但個人社交平台的粉絲倍增，最近在一個羽毛球網站的人氣榜更超越中國的諶龍及日本的桃田賢斗，火速上位。

新加坡「民間眾籌」做獎勵

不時都展露陽光笑容的駱建佑，最近的IG及Facebook追隨者都以倍級遞增，自世錦賽後其IG粉絲已超過19萬，單是最近他上載的一段在杜拜訓練片段，已錄得逾11萬人次觀看，難怪成為近月人氣升幅最強的羽毛球手。

在一個羽毛球網站所設的球員人氣榜，他一次過超越世界「一哥」安賽龍、桃田賢斗、諶龍及石宇奇，火速登上第4位，而暫時位列頭三位的順序為林丹、李宗偉及女將陳雨菲。

此外，駱建佑雖然贏得世界冠軍，但賽事不設獎金，有多位新加坡的商人及贊助商都紛紛為這位國家英雄送上獎勵；據傳媒報道，當地目前於「民間眾籌」的獎金已近15萬新加坡幣（約86萬港元）。

羽壇5大潛力股

雖然疫情打亂全球體壇，但去年羽壇反而是年輕一代突破性的賽季，2021年各項大賽，給予年輕球員登場機會，潛力新星湧現，世界羽聯評選出5大潛力股，期待他們在2022年發光發亮。

楊燦（20歲）

來自加拿大的楊燦（Brian Yang），去年贏得生涯首個泛美錦標賽冠軍，東京奧運賽場上只差一點就能擊敗周天成，自此Brian進步神速，拿下丹麥大師賽冠軍，蘇迪曼盃及湯姆斯盃連勝基士堤及常山幹太。

昆拉武特（20歲）

泰國男單球手，去年在瑞士公開賽打入決賽得亞軍，開始進入球迷視線，其後在蘇迪曼盃擊敗斯里簡夫及石宇奇，湯姆斯盃戰勝王子維及基士堤，成為泰國隊主力之一。昆拉武特及後在年終賽總決賽再贏李梓嘉及斯里簡夫，獲得亞軍。

拉克什亞（20歲）

印度男單球手，去年發揮穩定，並於下半年有明顯進步，世錦賽殺入4強，並幾乎戰勝隊友斯里簡夫，雖然最終僅輸1比2，但拉克什亞表現已引起廣泛關注。

陳瑞秋（18歲）

受當地疫情封鎖，陳瑞秋（Rachel Chan），錯過2020年所有賽事，但這位加拿大籍女將卻意外地殺入泛美錦標賽決賽得亞軍，蘇迪曼盃首次亮相表現沉穩出色，而且在優霸盃火併王祉怡令人留下深刻印象。

王祉怡（21歲）

去年是中國女單球手王祉怡豐收一年，她在優霸盃連贏3仗，成為中國隊奪冠功臣，丹麥公開賽及世錦賽亦打入8強，僅敗給世界排名前10的安洗瑩和何冰嬌，她亦經常被人拿來與奧運冠軍陳雨菲比較。