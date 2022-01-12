非國盃爆大冷 上屆冠軍遭魚腩守和

周二(11日)晚非國盃爆出冷門，E組上屆冠軍阿爾及利亞被魚腩球隊塞拉利昂守和0比0，1.08倍主W大熱倒灶。

擁有曼城翼鋒馬列斯助陣嘅阿爾及利亞全場有19次射門，其中8次中目標，但塞拉利昂門將穆罕默德卡馬拉及中堅哥爾卡表現如有神助，將對手攻勢一一瓦解，阿爾及利亞首仗即失分，衞冕之路難行。

阿爾及利亞今場創造唔少具威脅攻門，包括巴謙美禁區內單刀射門，被門將罕默德卡馬拉擋出，賓華馬近門起腳射斜出界。塞拉利昂可以力保不失，中堅哥爾卡亦功不可沒，呢位曾經效力熱刺、利物浦嘅後衞全場有5次長傳、4次解圍、2次封阻對手射門。

30歲嘅哥爾卡喺英格蘭出世，2012年曾經為英格蘭國家隊上陣踢熱身賽對瑞典，並射入1球，但之後冇再為英軍披甲，並於上年決定改為代表塞拉利昂，表現一樣發光發熱。

至於22歲嘅塞拉利昂門將穆罕默德卡馬拉今場有7次撲救，並當選今場最佳球員，賽後佢不禁喜極而泣。

至於D組大戰，尼日利亞憑伊恩拿祖上半場入波，以1比0擊敗有穆罕默德沙拿助陣嘅埃及，沙拿表現低迷，全場只有1次射門，賽後被埃及球迷批評，指佢一離開利物浦，表現就一無是處。