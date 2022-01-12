今晚非國盃好戲碼　曼聯超新星登場

周三(12日)晚繼續有非國盃賽事，其中F組突尼西亞對馬里值得留意，突尼西亞近年踢非國盃，有唔錯成績，近3屆最少入8強，上屆仲打入4強，隊內有唔少球員效力歐洲球隊，最受矚目一定係曼聯中場麥比利。(Now 639周三晚9時直播)

呢位18歲新星喺法國出世，並曾經為法國U16及U17上陣，一度被捧為「新普巴」。由於麥比利嘅父母都係突尼西亞人，上年佢決定代表突尼西亞國家隊，至今已經9次披甲，年紀輕輕已奠定主力地位。

如果麥比利喺今屆非國盃有出色表現，將有助佢爭取喺曼聯上陣機會。

直播表

周三9:00pm 非國盃 突尼西亞Vs馬里

Now 639

周四0:30am 意大利盃 阿特蘭大Vs威尼斯

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周四3:00am 非國盃 赤道畿內亞Vs科特迪瓦

Now 638

周四3:45am 英超 韋斯咸Vs諾域治

Now 621

周四3:45am 英聯盃 熱刺Vs車路士

有線661、601台