中甲　附加賽贏青島　梁諾恆助浙江隊衝超

中甲升班附加賽次回合大戰，周三（12日）港隊中堅梁諾恆效力浙江隊與青島隊一決高下。結果浙江隊以0比0逼和青島隊，兩回合計以總比數1比0擊敗對手，成功搶得下季中超入場券。

與直接升班資格失之交臂的浙江隊，需要於升班附加賽面對中超球隊青島隊的挑戰，首回合「綠衫軍」憑法蘭高的入球以1比0先拔頭籌。次回合浙江隊繼續由「細佬」梁諾恆坐鎮後防，主力前鋒馬殊基維爾重返正選大軍，與隊長法蘭高負責攻堅。青島隊則作出多個調動，包括有曾於法甲和美職「搵食」的法國外援阿歷辛迪尼，以及前塞爾維亞國腳積高斯胡高域復任正選。

總比數落後的青島隊，開局明顯踢得更主動，靠兩翼傳中轟炸浙江隊禁區，但對以「細佬」為首的浙江隊後防未能造成太大威脅。反而浙江隊幾次靠快速反擊，獲得埋門機會，25分鐘馬殊基維爾接應董宇傳中，禁區內射門高出。雙方半場互無紀錄。

換邊後，青島隊換入高翔增加進攻兵源，可惜攻勢未見加強。53分鐘，浙江隊前場組織攻勢，董宇禁區外放冷箭，未能命中目標。3分鐘後，高翔接應傳中頭槌攻門斜出。60分鐘，梁諾恆送出長傳，高天語殺入禁區窄角度起腳，射中網側。70分鐘，青島隊朱建榮接應長傳，禁區頂射門偏離目標。1分鐘後，這位前鋒再有一次窄角度射門，被浙江隊門將顧超撲出，青島隊錯失入球良機。

最終雙方全場互交白卷，浙江隊保住首回合一球領先優勢，以總比數1比0擊敗青島隊，相隔5年後重返頂級聯賽，賽後一眾浙江隊職球員在場內忘我慶祝。除了浙江隊之外，中甲冠軍武漢三鎮、港將勞烈斯效力的梅州客家，以及在另一場升班附加賽擊敗大連人的成都蓉城，都攜手取得升班資格，四支中甲球隊來季齊齊征戰中超，而「細佬」亦成為繼勞列斯之後，今季另一位幫助球隊衝超的香港球員。

奮鬥超過一年，今季加盟浙江隊的「細佬」成功坐穩主力位置，並最終如願以償帶領球隊衝超，賽後他接受本報記者訪問時，亦不忘分享到此刻心情：「呢一年自己一個人喺大陸，冇返過香港見屋企人同女朋友，最終嘅努力同犧牲冇白費；（衝超）呢一幕，自己喺腦海入面諗過一百次一千次，依家真係實現到，心情真係好開心好激動。」他續稱今季浙江隊無論教練團或陣容，都出現大變動的情況下，球隊能夠成功磨合，踢出球隊理想的踢法，是值得高興：「希望喺中超維持到呢個表現。」「細佬」透露今場過後會先跟隨球隊回到訓練基地，再安排回港的行程。