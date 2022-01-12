格食格有力贏多鋪　車仔平手盤拔刺

英聯盃4強次回合續演「倫敦打吡」，熱刺返主場再鬥車路士。首回合車仔贏2比0，表現高下立見，連熱刺領隊干地賽後都認低威，承認佢哋只係中游球隊，想追亦有心無力，加上近9次正式賽事交鋒，車仔法定時間未輸過，擺明格食格，平手盤梗係繼續追佢哋。（有線661及601台周四凌晨3時45分直播）

睇番首回合戰況，車路士可謂佔盡上風，上半場已經領先兩粒，如果把握力再好啲，可以拋離更大比數。贏完熱刺後車仔喺英足盃又大炒車士打菲特5比1，兩連勝重拾信心。事實上佢哋人腳鼎盛，早前鬧出風波嘅盧卡古已經表明效忠，有助穩定軍心，查實呢位比利時國腳近4仗有上陣賽事入3球，腳風幾順，克服傷患嘅迪姆華拿於英足盃亦有士哥，配合美臣蒙特同唔使踢非國盃嘅薛耶治，攻力有保證。

熱刺留力聯賽爭前4

熱刺首回合因守將坦根加連環蝦碌，包括搞到隊友賓戴維斯擺烏龍，落後兩球明顯係技不如人，主帥干地都承認今場想反勝嘅機會相當渺茫。熱刺今季最大目標係打入英超前4，佢哋日前於英足盃面對摩甘比，下半場要出動哈利卡尼等主力落場搏殺，先可以反勝3比1，同時孫興民又因傷倦勤，加上下仗英超惡鬥爭前4主要對手阿仙奴，干地權衡輕重之下，今仗隨時有所保留。何況近9次正式賽事碰頭，車仔法定時間取得7勝2和，平手盤車仔坐和望贏。