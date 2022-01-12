「新C朗」變世紀水貨　馬體會將賤賣菲歷斯

馬德里體育會繼早前將右後衞捷比亞出售畀紐卡素之後，又準備再賣走1人，就係有「新C朗」之稱嘅祖奧菲歷斯。據悉曼城有意收購呢位22歲葡萄牙國腳，出價7,600萬歐元，雖然比馬體會2年半前嘅買入價少5,000萬歐元，但由於祖奧菲歷斯表現長期低迷，教練施蒙尼唔排除蝕讓，籌錢重組球隊。

馬體會2019年夏天將基沙文以1.2億歐元出售畀巴塞隆拿後，以1.26億歐元向賓菲加收購祖奧菲歷斯，並將7號球衣交畀佢，對佢寄予厚望。不過，祖奧菲歷斯雷聲大雨點小，過去2季西甲合共上陣58場，僅入13球，對於1位前鋒而言，實在唔合格。

祖奧菲歷斯今季表現仍然冇起色，各項賽事上陣17場，僅入3球及2次助攻，經常屈居後備，教練施蒙尼已經對佢失去信心。

由於馬體會今季成績退步，已經落後西甲榜首皇馬16分，衞冕機會渺茫，有需要重建球隊，但球會財力有限，必須先出售部份球員，先至有資金簽入新兵。雖然祖奧菲歷斯表現欠佳，但仍然屬於隊內最高身價球員，無疑係用來「配售集資」最佳人選。