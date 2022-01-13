VAR做好戲！3關鍵判決助車路士入決賽

周四(13日)凌晨英聯盃4強次回合，車路士作客以1比0再贏熱刺，兩回合合計大勝3比0殺入決賽；熱刺今場盡地一煲，曾經拎到1個入波同2個12碼，不過3次判決都被「明察秋毫」嘅VAR推翻。車路士領隊杜曹上任唔夠1年，已領軍殺入歐聯、英足盃同英聯盃決賽，認真犀利。

首回合落後0比2嘅熱刺，今場除收起門將洛里斯外強陣出擊，但18分鐘正正就係後備門將高連尼犯錯，出迎打空氣被魯迪格頂入。熱刺輸多球仲未放棄，39分鐘賀積查治禁區邊被鏟跌，球證馬連拿判12碼，但VAR翻睇證實犯規發生喺禁區外，最終改判罰球。

56分鐘熱刺有盧卡斯莫拉單刀被阿列沙巴拿加踢跌，馬連拿再次指向12碼，點知VAR認為阿列沙巴拿加係清脆踢中個波，再次推翻12碼判決。二不離三，63分鐘哈利卡尼門前射入，VAR證實佢越位半個身位改判詐胡，最終馬連奴3個「明顯誤判」被推翻，令熱刺一場歡喜一場空。

車路士自杜曹上任後，第3度殺入盃賽決賽，呢位德國教頭賽後表示：「個個都想踢決賽，尤其係喺爆滿嘅溫布萊球場，兩回合賽事嘅努力令目標達成。我哋上半場踢咗30至35分鐘好波，下半場只係踢咗15分鐘好波，所以球隊仍然有好大進步空間。」