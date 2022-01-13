【祖高域風波】澳媒爆今日驅逐一哥　西班牙加入調查

祖高域入境澳洲風波繼續有新發展，他周三在個人社交網發聲明道歉，承認申報旅行史填錯資料，然而這個聲明反而令他再惹上麻煩，西班牙政府已展開調查他非法入境，而原本力撐這位的網壇一哥的塞爾維亞總理布爾納比奇亦怒斥祖高域違反隔離規則，最高可面臨監禁三年。據澳媒最新消息，澳洲移民部長已作出決定，將祖高域驅逐出境。

即使祖高域被撤銷澳洲入境簽證周一獲當地法院判決勝訴，但餘波未了，先後有傳媒揭發他申報入境旅行史出錯，甚至憑確診編號推測有更改確診日期的嫌疑。據外媒報道指祖高域發聲明回應錯報入境旅行史後，西班牙政府正調查這位20個大滿貫得主，是否非法入境，皆因祖高域承認赴澳洲之前曾到西班牙，他是否從正確程序入境是一個問題，西媒指出：「從塞爾維亞入境（西班牙）的人必須接種新冠疫苗，除非他們擁有特殊豁免，在墨爾本聽證會後，法律文件已證實祖高域沒有接種疫苗。」西班牙內政部及外交部就祖高域入境問題已向警方進行調查，消息指祖高域可能沒有提交豁免申請。

另方面，錯報旅行史的問題，塞爾維亞總理布爾納比奇周三接受採訪時談到這個問題，她首先感謝祖高域為國家所做的一切，但隨後即「變臉」直言如果祖高域在明知確診的情況下仍公開露面，則是非常明顯違規的行為，「沒有人能凌駕公共衞生法例之上，法律適用於所有人，任何人違反隔離規則，都會接受制裁。」據塞爾納亞的條例，違規者可最高監禁三年。

祖高域雖然近日正積極練習，備戰下周一開打的澳網，賽會周四將進行抽籤，然而這位賽事頭號種子能否順利出賽仍是未知數，有澳洲政治記者爆料，移民部部長Alex Hawke將會採取行動，將會驅逐祖高域出境。