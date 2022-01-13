球證趕收工？非國盃踢唔夠90分鐘就完場！

一場正規足球比賽係踢90分鐘，不過周三(12日)非國盃決賽周就出現瘋狂一幕，F組突尼西亞0比1輸畀馬里嘅分組賽，球證施卡斯維竟然2度提早吹完場雞，最終呢場賽事只係踢咗89分鐘43秒就結束，希望收復失地嘅突尼西亞職球員激烈投訴都拗唔番，實在匪夷所思。

呢場F組賽事上半場踢成0比0，但換邊後3分鐘馬里就博到12碼射入領先，突尼西亞77分鐘同樣博到12碼，但卡斯里操刀宴客。比賽尾聲出現連番「怪事」，球證施卡斯維喺85分鐘突然吹雞完場，被告知未夠時間後先至下令比賽重開。

87分鐘馬里前鋒艾比拉爾托尼因一次犯規被逐，VAR認為有犯規要求施卡斯維去場邊睇重播，但呢位津巴布韋球證就拒絕並維持原判，之後更喺完場前17秒再次提早吹完場雞，今次突尼西亞職球員激烈投訴都冇用。下半場發生咗2個12碼、紅牌同5次換人，冇補時之餘仲提早完場，難怪突尼西亞咁嬲。施卡斯維喺2018年曾經捲入涉嫌貪污事件，一度被罰停賽，但2個月後被判無罪解除禁令。