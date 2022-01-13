亞冠、亞協1．17進行網上抽籤

今屆「亞冠盃」、「亞協盃」分組賽繼續維持「賽會制」，當中「亞冠盃」共有40支球隊參賽，分為東亞、西亞賽區，而連續兩年躋身分組賽的傑志，將與菲律賓代表聯城FC、越南代表黃安嘉萊、馬來西亞代表柔佛DT及新加坡代表獅城水手，齊齊被編入第三檔次。

「亞協盃」方面分為西亞、中亞、東南亞賽區，而今屆東南亞賽區繼續只有一組，東方龍獅連同澳門代表澳科鄒北記、中華台北代表臺南市FC，將直入分組賽；至於上屆殺入跨區決賽的理文、澳門代表澳門賓菲加、蒙古代表220體育會則需透過外圍賽，力爭小組賽最後一席。

「亞冠盃」東亞賽區抽籤檔次：

第一檔次：山東泰山（中國）、川崎前鋒（日本）、全北汽車（韓國）、巴吞聯（泰國）、上海上港（中國）

第二檔次：浦和紅鑽（日本）、全南天龍（南韓）、清萊聯（泰國）、廣州隊（中國）、橫檳水手（日本）

第三檔次：聯城FC（菲律賓）、黃安嘉萊（越南）、柔佛DT（馬來西亞）、獅城水手（新加坡）、傑志（香港）

第四檔次（需進行附加賽）：墨爾本城（澳洲）、FC悉尼（澳洲）、中岸水手／墨爾本勝利（澳洲）、長春亞泰（中國）、神戶勝利船（日本）、蔚山現代（南韓）、FC泰港（泰國）、武里南聯（泰國）、FC大邱（南韓）、卡雅（菲律賓）、撣邦聯（緬甸）

「亞協盃」東南亞賽區分組：

東方龍獅（香港）、澳科鄒北記（澳門）、臺南市FC（中華台北）、澳門賓菲加（澳門）／理文（香港）／220體育會（蒙古）