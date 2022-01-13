【祖高域風波】女金剛：我覺得佢應該返屋企

祖高域的簽證風波愈演愈烈，作為網壇「大姐大」的美國名宿「女金剛」娜華蒂露娃周四接受訪問時直言「一哥」應該面對現實並且盡快返屋企。

在墨爾本爭取衞冕兼且期望破紀錄奪得個人第21「貫」的祖高域，由無打新冠疫苗入境簽證問題開始，涉及事件愈爆愈多醜聞，填錯入境旅遊史申報，甚至有傳確診日期都涉嫌「造假」。儘管事件未完全結束，但擁有18個單打及41個雙打大滿貫的網壇傳奇娜華蒂露娃就強烈抨擊祖高域，並認為應取消其澳洲簽證。

「我覺得祖高域可以做的是，大家都知道當中太多錯漏問題，現在最正確的做法就是回家，這也是他唯一可以做的，不過，我相信他不是這樣想，並且爭取第21個大滿貫。」娜華蒂露娃對這位後輩作批評，「他可以選擇不接種疫苗，他可以選擇不打比賽，同樣他可以選擇確診後不應該外出。」

她更怒斥這位9屆澳網冠軍得主作為體壇的領袖及模範要面對現實。「我想保護他，他是最卓越的網球員之一，與此同時，當你希望成為體育的領袖，就更加要負起責任，正如我過去很多時在比賽中都想掟球拍，但當我想起有很多孩童會觀看時，我就要會這樣做。」

「女金剛」亦擔心下周開波的澳網，可能因此事引發另一些問題，特別是塞爾維亞的支持者情緒特別激烈，「有些事情是需要處理，令事件不要再惡化。」