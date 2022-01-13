晏菲路相逢爭搶頭胡　利物浦阿仙奴大駁火

今晚英聯盃4強首回合，利物浦喺主場晏菲路迎戰阿仙奴。今仗原本安排喺上周中舉行，但因為利物浦有多位球員確診，延期至今周上演，並改由「紅軍」先踢主場。利物浦手握地利優勢，希望先拔頭籌打好晉級基礎；阿仙奴今季一班新星愈踢愈好，作客亦唔怕駁火，兩隊近4次對賽，3次總入球開3球或以上，中位數2.5球嘅入球大值博。（香港開電視77台、有線661及601台周五凌晨3時45分直播）

利物浦飽受疫情打擊，不但球員中招，連領隊高普都曾經確診。雖然部分球員已經完成隔離，但由於前線孖寶穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼及中場拿比基達離隊踢非國盃，整體實力仍然受削。慶幸「紅軍」副選質素唔曳，為爭上位肯定更加落力，加上另一進攻主力羅拔圖法明奴復出後日漸上力，佢同巴西同胞法賓奴上場英足盃，合力轟入3球，協助「紅軍」以4比1大勝梳士貝利，可見利物浦即使陣容不整，進攻火力仍然唔講得笑。

「兵工廠」鬥攻氹番球迷

阿仙奴喺領隊阿迪達帶領下，今季刮起青春風暴，慢慢回復勁旅本色，早前一度5連勝，合共攻入19球，上輪英超領先下以1比2僅負榜首曼城，長勝走勢先斷纜。其實「兵工廠」該仗表現更勝曼城，只因中堅加比爾馬加希斯鹵莽被逐，踢到補時先至輸波，雖敗不辱。至於上場英足盃鬥諾定咸森林，阿仙奴半力出擊下輸0比1，表現備受批評，今仗面對利物浦，肯定會打醒十二分精神，踢番場爭氣波安撫球迷，就算作客都唔會刻意求守，開大機會甚高。