南野拓實敗家　利物浦悶和阿仙奴放虎歸山

周五(14日)凌晨英聯盃4強首回合賽事，利物浦主場強陣出擊迎戰阿仙奴，雖然有大半場時間人多打人少，但欠缺「非洲孖寶」穆罕默德沙拿同沙迪奧文尼，即刻變成冇牙老虎，日本國腳南野拓實又空門失機做敗家仔，最終只能夠踢成0比0平手，次回合作客阿仙奴危機四伏。

呢場波原本上星期舉行，但利物浦以疫情為由申請延期，結果被發現大部份係「假陽性」引起極大爭議，抖夠嘅「紅軍」今場派出最強陣，相反阿仙奴有馬田奧迪加特新增確診，陣容殘缺。利物浦順利控制戰局，24分鐘更有迪亞高祖達單刀被踢跌，阿仙奴中場格列沙加被直紅驅逐。

利物浦打多個下圍攻阿仙奴，但南野拓實、羅拔圖法明奴同迪亞高祖達嘅3叉戟明顯唔夠銳利，南野拓實2次射門都係柱邊出界。完場前1分鐘利物浦出現黃金機會，阿仙奴門將蘭斯達爾出迎同隊友相撞，南野拓實射空門竟然「飛機」，最終兩隊互交白卷完場。

利物浦領隊高普賽後並冇正面怪責南野拓實，但就表示非常掛住沙拿同文尼：「同我講有邊隊唔會排住沙拿、文尼同拿比基達？冇錯我哋一早知佢哋要踢非國盃，但球隊過去所建立嘅嘢，係建基於利物浦擁有嘅球員，今場呢個陣容可以踢出唔同嘅足球，但唔好忘記阿仙奴都踢得好好，而且兩回合賽事只係踢咗一半。」