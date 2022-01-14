羅拔臣復仇成功　轟破奧蘇里雲8冠夢　　

奧蘇里雲爭大師賽8冠王夢碎！在首圈贏得輕鬆的「火箭」奧蘇里雲周四在倫敦桌球大師賽面對澳洲「墨爾本機器」羅拔臣，兩度追平下最終以4比6落敗，爭標夢碎並被羅拔臣成功復仇躋身4強。

已經是破紀錄7屆盟主的奧蘇里雲，過去與羅拔臣30次交手贏了19次，最近就是去年底在世界格蘭披治大獎賽決賽贏10比8，為自己破16個月的錦標荒；但羅拔臣今仗相當進取，開局即打出一cue119，以138比0零封「火箭」，並連贏兩局取得優勢。

即使落後兩局的奧蘇里雲隨後趁着羅拔臣稍為失誤，連贏兩局追成平手，但未能乘着氣勢超前，而小休後二人更全力「開火」，交出破百，打到4比4平手，至關鍵的第9局羅拔臣以92比0，而第10局奧蘇錯失了反身的機會，打失中枱紅球，令羅拔臣最終以6比4晉級，生涯第5次躋身大師賽4強。

「賽後我睇到自己的Pot波成功率達96％，能在這場高水平比賽中做到這個成績，我為自己驕傲，要知道當你面對着奧蘇里雲，必要把握機會，特別是在場有很多他的支持者，所以要保持冷靜及正面。」下月將年屆40的羅拔臣，4強將面對希堅斯或威廉斯的勝方。