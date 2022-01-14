【祖高域風波】各方面施壓　促澳洲移民部作出決定

正當有消息指澳洲移民部部長Alex Hawke於周五將對祖高域的簽證作出第二次撤銷的行動，外界對這位網壇「一哥」的謊言愈來愈反感，各方面已向移民部施壓盡快作出決定，而祖高域原定周五早上在澳網主場的練習，突然改在下午進行，未知與事件有關。

跟據賽後的訓練安排，祖高域原定於周五早上當地時間9點半有一節練習，但臨時作出調動推遲在下午2點45分，有消息指是他與法律團隊開會，而這位賽事頭號種子於賽程上首圈將面對塞爾維亞同胞Miomir Kecmanovic。

各方面對於移民部考慮再次撤銷其入境簽證都紛紛表態，塔斯馬尼亞參議員Jacqui Lambie督請移民部部長Alex Hawke立即作出決定，他接受傳媒訪問時稱:「這件事應該是時候結束了。Alex Hawke你在那裡？快行動，作出決定。」

美國記者Jemele Hill亦在CNN直播上表示：「這個人不斷講大話，單是他申報旅行史已是一個嚴重問題，他完全想嘗試越過規例。」

至於參賽球員也為這件事感到困擾，被列為男單5號種子的魯列夫（Andrey Rublev）對俄羅斯通訊社坦言:「祖高域的風波實在令人困擾，個人的聲明不能作為運動員可以越軌權利，法律就是法律。」而澳網賽會作出表示，如祖高域退賽，其籤表位置將由魯列夫代替。

此外，國際網球記者協會（ITWA ）更對祖高域在知道自己確診的情況下接受《隊報》面對面採訪發出聲明，以表不滿。

日前祖高域已承認自己在確診的情況下接受傳媒訪問，ITWA對「祖高域沒有告訴我們的成員，以及當天《隊報》團隊的其他工作人員，他確診了新冠肺炎，這消息令人擔憂。」聲明中亦提到:「作為傳媒，在新冠肺炎疫情我們會更高度留意防疫衞生安全及保護球手，同時也希望球手們可以這樣做。」而傳媒亦要完全接種疫情才可採訪今屆澳網。

不過，有消息指即使移民部再次取消息祖高域的入境簽證，「一哥」亦有權向法院申請禁制令，可讓他可參戰下周澳網後才作處理。