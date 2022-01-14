【祖高域風波】希臘「一哥」狠批祖高域自私

祖高域風波至今已有不少球手公開批評其做法，世界排名第4的希臘球手西西帕斯更直言，祖高域令有份接種疫苗的球手「像傻子一樣」，為澳網帶來風險。

力爭衞冕的祖高域因未有接種新冠肺炎疫苗而被澳洲拒絕入境，目前他正等候澳洲移民部發落，假如他再次被取消簽證的話，將被遣返。澳網抽籤昨日（13日）舉行，作為今屆澳網頭號種子的祖高域仍在名單之中，首圈將面對同胞Miomir Kecmanovic。

希臘「一哥」西西帕斯周五（14日）接受印度電視台WION訪問時回應：「他（祖高域）一直按自己的一套做事，這都是其他球手不敢做的事。特別是ATP早已公布球員入境規定，沒有人會想過去澳洲不用打針、不用遵守防疫規定，這很大膽，同時會令大滿貫帶來風險，所以不多球手會這樣做。」

ATP早前公布，世界排名頭100位球手已有97人接種兩劑疫苗，世界排名第93的 Tennys Sandgren月初宣布因打針規定而退出澳網，未有申請「醫療豁免」。

澳洲貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）周五重申，「任何非澳洲公民進入澳洲境內，需接種兩劑疫苗，除非他們有清楚和有效的醫療豁免。」