英超獨腳戲　白禮頓水晶宮「細」均力敵

周六(15日)英超獨腳戲有白禮頓主場迎戰水晶宮，白禮頓近期回勇，防守力屬英超前列水平，水晶宮今季由韋拉執教下亦轉型以控球及逼搶踢法為主，作客更以穩為先。兩隊風格接近，預計中場爭持較激烈，入球機會唔多，2.5球嘅入球細更值得捧場。(Now 621周六凌晨4時直播)

白禮頓控球組織踢法悅目，可惜攻力麻麻，前線只有馬奧比一個具備數胡能力，令球隊入球數字偏低，不過佢哋今季19場聯賽只失20球，比阿仙奴、韋斯咸、曼聯等前列球隊更少，就算主場出擊亦先求控制局面然後採取進攻，因此對上4仗聯賽主場，總入球全開2球或以下。「海鷗」今仗有中場美維樸受傷，將由阿歷斯麥亞里士打擔正，前場李安度杜沙特亦將取代韋碧克。

水晶宮雙箭服役削攻力

水晶宮今季由韋拉掌舵，起用大量年輕球員，同樣以逼搶踢法為主，表現同樣受到好評，不過目前兩大前鋒韋費特沙夏同佐敦阿休離隊出戰非國盃，前鋒線得番賓迪基同奧辛尼艾度亞迪，中場干拿加歷查剛病愈狀態一般，大大削弱球隊入球能力，而且水晶宮近3仗聯賽作客均吞蛋輸波，今仗唔會亂攻，會先求穩陣，開2.5球入球細機會極高。

直播表

周五9:00pm 非國盃 塞內加爾Vs畿內亞

Now 638

周六凌晨零時 非國盃 摩洛哥Vs科摩羅

Now 638

周六凌晨零時 非國盃 馬拉維Vs津巴布韋

Now 639

周六1:30am 德乙 特雷斯登Vs漢堡

on.cc東網

周六3:00am 非國盃 加蓬Vs加納

Now 638

周六4:00am 英超 白禮頓Vs水晶宮

Now 621

周六4:00am 法甲 尼斯Vs南特

Now 639、714