咸Sir重奪總冠軍有冇機？FIA重新調查煞科戰

2021年F1賽季雖然已經塵埃落定，但煞科戰的爭議仍然是不斷，就連「臨尾香」失落總冠軍的「黑帝」咸美頓自出席「封爵」儀式後，一直未有在社交平台及公開露面，國際汽聯（FIA）周三宣布將會對於阿布扎比的煞科戰進行調查，3月將公布調查結果，已確定的年度總冠軍會否有改變？

煞科戰於去年12月12日舉行，爭取8奪總冠軍的平治車王咸美頓在由頭帶到尾，最後五個圈出現炒車意外，要出動安全車成為賽事轉捩點，期間趁機換胎的紅牛車王麥斯韋斯塔本在全季最後一圈超前絕殺咸美頓，奪得生涯首個世界冠軍，戲劇性的賽果，充滿爭議，當中FIA曾「彈弓手」指安全車一直引領到比賽結束，其後又指可以超前，而韋斯塔本在安全車引領下，是否有違規則成為爭議話題，儘管平治車隊與咸美頓賽後作出上訴，但最終未能成功。

然而，剛上任的FIA主席Mohammed Ben Sulayem周四(13日)宣布重新調查這場比賽的爭議，據悉下周三（19日）開始啟動調查，先由安全車的使用入手，當中會問車隊及車手意見，預期調查兩個月，3月18日會在巴林的國際汽聯理事會上宣布。