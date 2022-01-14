【祖高域風波】11天鬧劇事件薄　挑戰澳洲政策誓不休

網球「一哥」祖高域力爭衞冕澳洲網球公開賽，爭取個人第21項大滿貫錦標的宏願，因他未有接種新冠疫苗並試圖用醫療豁免入境墨爾本而鬧出連串風波，事件擾攘個多星期「劇情」峰迴路轉，至今仍未解決。現在就回顧這11天所發生的事情：

祖高域入境澳洲風波事件薄

●1月4日

祖高域公開表示他獲得「醫療豁免」入境澳洲參加澳網

●1月5日

維多利亞政府署處體育部長佩霍特表示，不支持祖高域簽證之申請有效性；澳洲總理莫里森稱，不合資格的運動員需「坐下一班機遣返」，態度強硬。祖高域晚上飛抵墨爾本，澳洲邊防局以「未能提供足夠證明」為由拒絕他入境。塞爾維亞總統力撐「一哥」

●1月6日

祖高域父親指其兒子被通宵扣留問話；祖高域決定上訴，其後被安排入住隔離酒店等候法庭裁決。事件演變成外交風波，祖高域支持者在塞國上街聲援偶像

●1月7日

祖高域打破緘默，於社交網站首度就事件開腔，感謝各地球迷的支持。澳洲內政部指，祖高域可選擇隨時離開，他並非被當局扣留

●1月8日

律師團隊向法庭提交文件，披露祖高域上月16第二度確診，所以獲得疫苗「醫療豁免」。有外媒揭發祖高域於「確診後」仍沒戴口罩出席活動

●1月9日

澳洲內政部長安德魯斯曾提出延遲聽證會兩天，但被法官拒絕申請。代表澳洲政府的律師表示，醫療豁免不代表祖高域獲確保入境澳洲

●1月10日

法庭開審，經7小時聆訊後，法官Anthony Kelly判決祖高域上訴得直，獲得釋放。但澳洲政府堅拒祖高域作賽，能否於本月17日出戰澳網仍是謎團

●1月11日

祖高域連續第二天到澳網球場練習。因虛報資料面臨刑事判罰

●1月12日

祖高域發表聲明承認「中招」後仍接受傳媒訪問，並且道歉，另外其經理人代填入境申報文件時「剔錯」旅行史資料，「兩宗罪」惹來詬病

●1月13日

澳網賽會抽籤，祖高域被列男單頭號種子，首圈對手是塞爾維亞同胞基文奴域。

●1月14日

澳洲移民部部長Alex Hawke宣布，行使個人權力，以國家人民健康安全為由，取消祖高域簽證；一哥律師團再提上訴