香港隊　莊恩安達臣首見傳媒　要讓港隊踢得更進取

香港足球總會周五（14日）為港隊主教練莊恩安達臣，首次舉行記者招待會，會上這位挪威籍教頭發表了對執起港隊教鞭後的期望，直言希望一改球隊過往保守型踢法，以更加進取的踢法力爭佳績，重燃球迷支持港隊的熱情。

由於防疫關係，足總早前宣布記者會改由視像會議形式進行，是次亦是莊恩安達臣去年12底履新成為新任港隊主教練後，首次會見傳媒。現年58歲的莊恩安達臣於會上，直言上任後其中一個目標，希望透過改變港隊原有踢法，帶領球隊取勝：「我睇過近10場港隊比賽，發現咗一啲唔想見到嘅情況，包括喺某啲比賽中過於保守，咁樣好難贏波，我會讓球隊踢得進取啲，防守嘅時後將防線推前啲，嘗試對對手進行緊逼，呢樣會係我首要任務。」他提到自己早前與前任港隊主帥麥柏倫有長談機會，過程中得益不少。

莊恩安達臣於本月初完成隔離後，曾到將軍澳足球訓練中心參觀，以及到旺角大球場觀看港超賽事，他透露過去一段時間有機會與港隊球員交流，包括與幾位外流港將見面，藉此了解一眾港隊球員，並形容會面結果非常正面：「我同唔少願意為港隊效力的球員有過交流，佢哋喺我心目中留下唔錯嘅印象，我同球員互相認識係好重要，佢哋問咗我好多問題，我都同佢哋講出我想要嘅踢法。」對於本地華人球員和入籍兵的使用，莊恩安達臣表示會選用符合自己戰術踢法的球員：「我會根據球員嘅能力，去揀最適合球隊踢法嘅球員。」

早前多位涉及U23港隊違規事件的球員，遭足總處罰禁止入選代表隊1年，包括去年6月曾代表香港出戰世界盃外圍賽的陳晉一，對此莊恩安達臣強調事件不能容忍：「代表港隊嘅球員需要有專業操守，球員同代表隊出戰期間飲酒係不能容忍嘅事，呢啲事唔可能發生。」他承認自己對事件了解未算全面，但已得悉有部分球員被禁入選港隊，坦言情況對自己選人不理想。

莊恩安達臣透露今次與足總簽約至2023年7月，並承認約18個月的任期不算長：「呢段任期內，尤其係2022年有唔少重要嘅比賽，如果一切順利，等我可以留喺港隊更長時間，相信我哋可以取得佳績。」最後他亦不忘向港隊球迷作出承諾：「我希望球迷嚟到球場可以見到一支想去進攻、想去贏波、踢法上更進取，以及令自己引以為傲嘅球隊，亞洲地區有好多強敵，贏波唔係必然，但球隊會嘗試取勝，畀球迷見到香港隊唔係一味防守。」