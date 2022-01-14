香港隊　新帥上任後首次集訓　或需延至3月

周二（14日）足總為港隊新帥莊恩安達臣，於網上舉行記者招待會。港隊將於6月底出戰亞洲盃外圍賽第三圈賽事，因此盡快認識球員及合作，絕對是莊恩安達臣最迫切的任務。然而受政府早前收緊社交距離措施所限，這名58歲挪威籍教練預期將首次集訓，安排在3月的國際賽期舉行或較為樂觀。

「賽前會有兩個FIFA國際賽期，分別會係1月同3月，我好想盡快去見、認識一眾球員，甚至安排集訓同友賽，但一切都要由CEO同政府去商討，加上政府立場非常強硬，相信3月舉行到集訓嘅機會相對大啲。」有傳政府將宣布延長社交距離措施至下月初，今個月底的國際賽期或無法舉行首次集訓，莊恩安達臣承認感到失望，惟表示目前除了等待政府回覆外，亦沒有太多東西能做，希望集訓在3月的國際賽期能夠順利舉行。

莊恩安達臣曾於2016至2018年期間，帶領北韓成功躋身兩項洲際性賽事的決賽周階段，領軍14場亦取得8勝、3和、3負不俗成績。然而他坦言北韓及香港在代表隊文化上有一定分別，現階段能否複製當時執教北韓的成績仍是未知之數：「北韓國家隊就好似一支球會咁，我可以隨時揀30人一齊集訓，幾日或者一星期訓練兩課，仲可以每日見到佢哋。」不過他解釋了解港隊情況，又引用自己球員時代為挪威國家隊效力為例子，指當時每年大約只能集訓5次，而每次僅持續5至6日，希望港隊球員珍惜接下來的集訓日子，自己亦會盡快將個人風格建立在球隊中。