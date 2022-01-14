非國盃「紅軍打吡」　文尼拿比基達拗手瓜

非國盃B組上演「紅軍內戰」，由沙迪奧文尼率領嘅塞內加爾，將會硬撼利物浦隊友拿比基達領軍嘅畿內亞。上屆亞軍塞內加爾今次以冠軍為目標，球隊實力及經驗都屬超班，主勝值得支持。（Now 638周五晚9時直播）

塞內加爾足球近年人才輩出，效力利物浦嘅沙迪奧文尼當然係王牌球星，門將艾度亞文迪、中堅高列巴尼、中場伊祖沙古爾全部都喺歐洲頂級豪門擔任主力，領隊艾路施斯執教球隊長達7年，球隊目前正處於巔峰，被視為冠軍熱門乃理所當然。上場塞內加爾喺疫情影響下，殘陣出擊仍以1比0擊敗津巴布韋，據報今仗有中場馬達沙亞在內至3人已經康復，實力更見完整。

陣前易帥難望反彈

畿內亞喺外圍賽以1分之微力壓馬里出線，6場分組賽只贏過3仗，表現欠缺說服力。畿內亞除隊長拿比基達較具卡士，其他球員質素只係普通貨色，整體實力並唔突出，球隊上年喺世盃外6場不勝後，出戰非國盃前臨時易帥，前阿仙奴球員迪亞華拉喺決賽周開始前1個月先至上任，恐怕一時三刻都執唔掂隊波，難望即時有反彈演出。翻查兩隊過去12次交手，塞內加爾法定時間內錄得8勝2和2負成績，今場有望再下一城。