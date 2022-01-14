曼城上季收入57億　首次超越曼聯

曼城上季奪得英超冠軍及打入歐聯決賽，賺得盤滿缽滿，根據英國《太陽報》報道，曼城上季收入達到5.37億鎊(約57億港元)，比前季上升17%，並比同市死敵曼聯多7,300萬鎊，亦係「藍月亮」史上首次單季收入超越「紅魔鬼」。

雖然歐洲各大球會近年受到疫情打擊，影響收入，但曼城憑優秀成績戰勝「疫」境，上季收入達到破球會紀錄嘅5.37億鎊。反觀以擅於經營商業吸金嘅曼聯上季收入僅4.64億鎊，遠遠落後曼城，「藍月亮」可以話係名利雙收。

根據相關數據，曼城上季電視轉播收入達2.79億鎊，比前季大升55%，商業收入達到2.55億鎊，上升8%，亦比曼聯2.32億鎊商業收入多，可見「藍月亮」憑過去4季3奪英超冠軍嘅壯舉，已經打造出享譽全球嘅商業品牌，令吸金能力大增。

另外，早前確診新冠肺炎嘅曼城領隊哥迪奧拿，雖然已經完成7日隔離，但佢最新一次檢測結果顯示仍然未痊愈，能否於周六(15日)晚英超領軍主場對車路士，成為疑問。