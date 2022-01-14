熱刺如不擴軍　干地可能辭職

英聯盃不敵車路士出局後，熱刺領隊干地已經明白到球隊與頂級球隊嘅巨大差距，英國傳媒報道，如果熱刺會方喺冬窗無法滿足干地增兵要求，干地有可能主動辭職，情況同上季尾喺國際米蘭一樣。

干地上任兩個月，同熱刺簽約一年半，接手後英超8場保持不敗，但喺近期嘅英聯盃4強兩回合對車路士共輸0比3出局，干地賽後表示：「我哋同車路士之間有好大差距，熱刺過去幾年水平下降很多，車路士理應晉級。」

為提升熱刺水平，干地已要求會方喺冬窗積極增兵，佢有幾個目標，包括費倫天拿前鋒杜辛華荷、狼隊中場阿達馬查奧爾、國際米蘭中堅迪維積，仲有就係曼聯中場連格。

《郵報》報道，干地近日熱刺主席利維、總監柏拉迪斯面談，為增兵進行坦率交流，干地喺呢方面一向態度強硬，如果會方無法滿足佢要求，佢寧願辭職唔撈，例如上季幫國米奪冠後，由於會方無法保證保留所有主力，結果干地決定辭職，而且佢劈炮後亦不愁出路，曼聯現時只由看守領隊蘭歷克執教，仲搵緊新領隊，如果干地離開熱刺，仲有機會去曼聯。