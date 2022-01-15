夏蘭特起孖　多蒙特大炒弗賴堡

周六(15日)凌晨舉行嘅德甲賽事，多蒙特主場以5比1大勝弗賴堡，「蜜蜂兵團」射手艾寧夏蘭特個人梅開二度，呢位21歲挪威國腳今季為多蒙特喺各項賽事上陣18場射入21球，成為繼羅拔利雲度夫斯基、賓施馬、穆罕默德沙拿之後，今季歐洲5大聯賽第4位入波「20+」球員。

多蒙特今場首2個入波都係由祖利安白蘭特開出角球，並由右閘梅尼亞頂入，踢到上半場補時，艾寧夏蘭特近門射成3比0。

換邊之後，弗賴堡靠後備上陣嘅迪米洛域射入，追至1比3，但多蒙特再由艾寧夏蘭特、達侯特各入1球，奠定5比1勝局。

艾寧夏蘭特近8次德甲主場上陣都有波入，多蒙特史上，僅次於奧巴美揚2015至16年創造嘅連續11場德甲主場入波紀錄，以夏蘭特嘅勇態要超越奧巴美揚，並唔困難。

賽後艾寧夏蘭特透露多蒙特管理層正在催促佢對某些事情作出決定，似乎同佢今夏去留有關，一直盛傳皇馬、巴塞隆拿、曼城、拜仁慕尼黑等多支球隊有意收購呢位「入球機器」。