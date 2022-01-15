曼聯力邀「細恩」執教　佢開始深造英文

英國《每日郵報》爆料，指曼聯已經接觸國際米蘭教練施蒙尼恩沙基，力邀佢下季擔任紅魔鬼領隊。據悉，呢位45歲意大利少帥已經開始學習「高階英文課程」，為赴英超搵食做好準備，雙方有望一拍即合。

曼聯由看守領隊蘭歷克接手執教之後，表現只屬一般，加上盛傳隊內球星C朗唔鍾意呢位德國名帥嘅戰術，甚至爆出如果蘭歷克下季坐正，C朗就會離隊。因此，一般相信今季結束之後，蘭歷克將會轉任技術顧問，曼聯需要聘請新帥。

「細恩」施蒙尼恩沙基球員時代成就，雖然比唔上大哥恩沙基，但踏入教波生涯後，表現遠勝大佬，執教拉素時期捧過意大利盃及意超盃，佢今季接替干地，成為國際米蘭教練後，做出好成績，除咗高居意甲榜首之外，更加協助球隊自2012年之後，首次打入歐聯淘汰賽，日前更加帶領國米擊敗祖雲達斯，奪得意超盃冠軍，成為歐洲球壇炙手可熱嘅主帥。

意大利傳媒指施蒙尼恩沙基雖然同國米仲有1年半合約，但一直有意出國搵食，傾向轉戰英超，所以早已學習英文，甚至讀緊「高階英文課程」，做足準備工夫。

意大利主帥喺英超非常吃香，文仙尼、安察洛堤、雲尼亞里都曾以領隊身份捧過英超冠軍，如果曼聯請到施蒙尼恩沙基執教，或者可以再創高峰。