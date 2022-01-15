曼聯今晚再鬥維拉 會有乜唔同？

周日(16日)凌晨英超阿士東維拉主場迎戰曼聯，雙方剛於周中英足盃交鋒，曼聯主場小勝1比0，今場主客互換，但預料戰局應該變化不大，因為紅魔鬼自從蘭歷克接手執教後，採取逼搶踢法，防守穩陣有餘，但攻力欠佳，所以蘭帥領軍嘅7場比賽有6場總入球係2球或以下，一於再追捧中位數2.5球嘅入球細。(Now 621周日凌晨1時30分直播)

曼聯上仗英足盃開波8分鐘，就由麥湯米尼頂入全場唯一入球，但之後陷入劣勢，如非維拉前鋒丹尼艾格斯入球被VAR判無效，恐怕未必可以晉級。曼聯最大隱憂始終係鋒線，因為C朗臀部有傷，已經缺陣上場英足盃，就算今場可以復出，都可能影響發揮，加上「福仔」拉舒福特狀態低迷，進攻方面實在畀唔到人信心。

值得一提，上場攻入維拉大門嘅麥湯米尼及助攻力出眾嘅勞基梳爾，今場都需要停賽，進一步削弱曼聯入波本錢。

至於阿士東維拉上年11月聘請謝拉特執教，成績一度有起色，但近期表現打回原形，近5場輸4場，並且往往遇強即屈，包括不敵利物浦、車路士及曼聯，證明維拉實力同傳統勁旅仍然有一段距離，預料會再次出現拉鋸局面，有利再開入球細。

直播表

周六4:45pm 澳職 阿德萊德聯Vs墨爾本城

無綫myTV SUPER

周六4:45pm 澳職 FC悉尼Vs布里斯班獅吼

無綫myTV SUPER

周六8:30pm 英超 曼城Vs車路士

Now 621、611

周六10:00pm 意甲 森多利亞Vs拖連奴

Now 638

周六10:30pm 德甲 科隆Vs拜仁慕尼黑

香港國際財經台、有線661、601台

周六11:00pm 英超 紐卡素Vs屈福特

Now 621

周六11:00pm 英超 狼隊Vs修咸頓

Now 622

周六11:00pm 英超 般尼Vs李斯特城

Now 623

周六11:00pm 英超 諾域治Vs愛華頓

Now 624

周日凌晨零時 法甲 聖伊天Vs朗斯

Now 639

周日1:00am 意甲 沙蘭力坦拿Vs拉素

Now 638

周日1:30am 英超 阿士東維拉Vs曼聯

Now 621

周日3:45am 意甲 祖雲達斯Vs烏甸尼斯

Now 638

周日4:00am 法甲 巴黎聖日耳門Vs比斯特

Now 639