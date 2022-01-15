【祖高域風波】拿度：澳網有冇祖高域都一樣

澳網正賽將於17日，但近日鋪天蓋地的都是有關祖高域被澳洲拒絕什境的報道，6號種子西班牙網球名將拿度在澳網賽前記者會上直言對事件感到厭倦：「澳網有沒有祖高域都一樣」。

世界「一哥」祖高域再被拘留，或無緣今屆澳網，拿度出席澳網賽前記者會時再次被問及「祖高域風波」，他回應：「祖言域無疑是史上其中一個偉大球員，但沒有一個球員能比賽事更重要，不是嗎？如果他最終能打，OK。但如果不能，澳網依然是很好的澳網，有沒有他都一樣。」他表示和祖高域關係良好，但不認同「一哥」這幾星期的所作所為：「祝福他。我很尊重他，雖然近幾個星期很多方面我都不同意他的做法。」

35歲的拿度去年因腳傷及確診缺席多項大型賽事，包括：溫網、東京奧運和美網，他在今年澳網正式回歸，力爭破紀錄的第21座大滿貫冠軍。

至於昨日打入悉尼網賽決賽的梅萊則說，簽證風波對於網球、澳網和祖高域本人都帶來壞影響，但他不欲多加評論：「我不想落井下石。」世界排名135位的梅萊將以外卡身份出戰澳，首圈將硬撼排名比他高112位的格魯吉亞球手Nikoloz Basilashvili。