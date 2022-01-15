劍神登場！張家朗蔡俊彥晉世界盃32強

香港男子花劍隊正於法國出戰世界盃巴黎站，東京奧運金牌得主張家朗周六（15日）迎來今年國際賽第一擊，64強以15：13力挫東道主劍手Alexandre Edi，將於香港時間晚上7時半出戰32強。

今場是香港「劍神」張家朗自東京奧運贏得花劍個人賽金牌後首場國際賽，作為4號種子的他在64強面對世界排名37的法國劍手Alexandre Ediri。雙方開段鬥得激烈，首回合4度打成平手至6：6，次回合「家朗」主動搶攻，一度領先至14：10，惟未能在此回合「解決」對手，第3回合更一度被對手追至13：14，他最後幸能把握優勢，以15：13取勝。

蔡俊彥在64強面對排名第181位的奧地利劍手Tobias Reichetzer，打得相對輕鬆，以15：7晉級，32強將對英國劍手Marcus Mepstead。張小倫將於晚上7時登場，大戰6號種子美國劍手Nick Itkin。

港隊共有12人出戰今站賽事，世界排名前16的張家朗和蔡俊彥為種子劍手，無需出戰分組賽。其餘10名港將首日分組賽登場，全部順利打入預賽256強淘汰賽。首圈輪空的楊子加和吳諾弘各贏一場，其後不敵意大利和南韓劍手，離正賽只差一場。復出後首戰國際賽的「花美男」崔浩然首圈輪空，其後以14：15一劍不敵日本劍手西藤俊哉，次圈止步。「大師兄」張小倫狀態大勇，分組賽晉級後，先後「刺走」來自土耳其及隊友蔣翱駿，闖入正賽。

至於出戰波蘭波茲南站世界盃的女子花劍隊，鄭曉為、張楚瑩及關渝澄都能闖入淘汰賽階級，惟同樣128強止步。