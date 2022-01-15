最佳居家節目　8點半上演英超榜首大戰

周六(15日)晚英超早場爆發榜首大戰，「1哥」曼城主場惡鬥次席嘅車路士。曼城重現霸氣，所有賽事近15仗豪取14勝，包括近7場主場贏晒，曼城球場威力無窮。車路士前線把握力不及對手，而且首席門將艾度亞文迪參戰非國盃，阿列沙巴拿加穩定性始終差咁啲，而且今場係「藍月亮」2022年首次主場比賽，喺球迷打氣下，士氣肯定更好，捧主勝。(Now 621及611周六晚8時30分直播)

今場雖然話係榜首戰，但查實曼城至今錄得21戰17勝2和2負有53分，於聯賽榜已經拋甩12勝7和2負嘅車路士10分，優勢相當明顯。曼城已先後於聯賽鬥過多支前列球隊，實力已經證明晒，包括首循環靠加比爾捷西斯一箭定江山，作客以1比0擊敗車路士。

況且「藍月亮」於主場發揮更加穩定，近7場主場錄得全勝，對上兩場主場出擊分別大炒李斯特城6比3及7比0摧毀列斯聯，亦於歐聯以2比1反勝巴黎聖日耳門，今場係曼城踏入2022年首場主場賽事，當然希望取得開門紅。

阿列沙巴拿加把關欠穩

車路士整體實力唔會差過曼城，不過發揮欠缺霸氣，盧卡古未能適應領隊杜曹戰術，迪姆華拿陣上發揮患得患失，只能靠夏維斯及美臣蒙特神來之筆，面對曼城嘅銅牆鐵壁未必能咬得入。

今場最大問題，係首席門將艾度亞文迪代表塞內加爾出戰非國盃缺陣，要由阿列沙巴拿加把守最後一關，佢嘅穩定性不足問題隨時浮現。

正所謂「強強對碰，關鍵在細節」，當前線同後防都差少少，勝負分野就喺呢度，再加上「車仔」周中踢多一場英聯盃4強次回合，比曼城少幾日休息時間，今場一於推介1.55倍主勝。