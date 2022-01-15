第一代「林丹殺手」黃永棋到訪小學分享

香港羽毛球精英運動員黃永棋早前(1月7日)透過由香港體育學院（體院）與恒生銀行合辦、為期三年的「恒生—體院精英運動員全方位發展計劃」（Community in Action），到訪香港南區官立小學與小學生見面分享。全校學生都參與其中，現場及網上氣氛都十分熱烈。

在活動上黃永棋帶領一眾小學生做熱身運動，並與校長、老師及在場的多位同學對打，以互動、有趣的方式讓大家感受羽毛球的樂趣。永棋特別提到，在場的學生們都充滿活力，顯示出對羽毛球運動的興趣。他寄語學生們要用心發掘自己的潛能，並要有堅定的決心，才可以達成目標、邁向成功。

身兼多職的黃永棋既是全職運動員，也是一位爸爸。他在分享環節中份外語重心長，希望透過自己的經歷去鼓勵同學們勇敢克服困難，不要輕言放棄。他亦提到自己的運動員生涯及傷患經歷。他表示已受腳部傷患困擾多年，年少時經常因舊患復發而感到氣餒，但隨著年紀漸長，他已慢慢學會如何克服及適應，並與傷患共存。他表示：「因早前舊患復發，目前正在休養及治療，但對今年出戰亞運的決心不變，希望之後能夠參與不同的積分賽，爭取亞運入場劵，當然之後亦會希望衝擊2024年巴黎奧運。」另外，他表示投身全職運動員已16年，希望透過自己開創的球會，把球技傳承下一代。