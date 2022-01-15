港超聯　足總盃決賽勢改期　抗疫基金難彌補球圈損失

隨着政府將社交距離措施延長至年初三（2月3日），原定大年初一（2月1日）上演的「足總盃」決賽勢面臨改期，令港超聯損失一定票房收益。另外，政府亦公布「防疫抗疫基金5.0」將於周一（17日）接受申請，受今輪措施影響的體育處所、認可教練等本地足球業界將可獲得補助，但有球圈人士認為資金僅屬短期援助，難以彌補收入損失。

政府周五（14日）宣布，原定下周四（20日）結束的社交距離措施，再延長多14天至年初三（3日）。原定大年初一（2月1日）上演的「足總盃」決賽——東方龍獅對傑志，將難逃改期的命運。由於賽事屬「賀歲盃」戲碼，亦是宿敵大戰，本來具備一定叫座力，如今面臨改期，勢令兩間球會以至足總，損失一筆可觀的票房收益。

政府同時公布「防疫抗疫基金5.0」計劃，補償受社交距離措施影響的行業，本地足球界亦將會受惠。根據今輪援助計劃，將軍澳足球訓練中心、賽馬會傑志中心等符合條件的體育處所，將可向政府申請一次性50,000元的津貼；而經足總註冊的足球教練，亦可申請一筆過5,000元的補助金。另外，康體用地營運者、會址持有人等亦有其補助計劃，所有計劃下周一（17日）開始接受申請。

現任職足球學校以及東方龍獅青年軍教練、以教波為主要收入來源的許嘉樂，對計劃表示歡迎，但認為5,000元的資助只能勉強幫補日常開支：「始終估計封場唔止去到農曆新年，基本上呢段時間都冇咩收入，呢份錢只係一個短暫性幫助。」他認為教練們反而希望盡自己的努力謀生，而非坐等政府援助：「都明白疫情嚴峻，但我認為總有方法令訓練可以繼續進行，例如4人一組、練習時戴口罩等。希望疫情快啲受控，開番場地畀我哋有番穩定收入。」

主力青訓工作的栢禧足球學校創辦人何信賢亦表示，學校教練將申請5,000元的補助計劃，但他認為在訓練班被逼暫停之下，教練收入頓減，援助的金額只屬「幫補」性質。兼任港超晉峰總教練的「何Sir」又透露，球隊會研究是否符合今次抗疫基金的條件，雖然補償不算多，但起碼能彌補球會的支出。