迪布尼遠射拆車　曼城聯賽12連勝

周六晚（15日）英超頭場兼榜首大戰，「1哥」曼城憑隊長奇雲迪布尼一箭定江山，於主場以1:0擊敗「2哥」車路士，聯賽豪取12連勝，甩開車仔13分，真係勒都勒唔住。

車仔仍飽受嚴重傷病困擾，守將安達斯基斯坦臣亦告確診，今仗雖然仍能排出堤亞高施華、魯迪格及馬蘭沙亞嘅3中堅，連同艾斯派古達同馬高斯阿朗素組成5人防線，但後備席已冇後衞可調動。相反曼城以菲爾科頓「裝假9」，配合史達寧同基亞利殊支援，一開波立即圍攻，壓到車仔抖唔到氣，先有史東斯頭槌被車仔門神阿列沙巴拿加接實，其後車仔嘅高華錫於後場畀奇雲迪布尼逼甩咗個波，可惜基亞利殊嘅射門僅僅被阿列沙巴拿加用腳閂出，認真嘥料，車仔上半場0射門下完全處於下風。

易邊後車仔有番啲起色，下半場冇耐高華錫靚直線，可惜盧卡古嘅妙射被出迎夠快嘅曼城門將艾達臣摩拉斯化解，錯失呢次難得嘅黃金機會。其後史達寧於禁區被撞跌，但因為佢越位在先，球證未有吹罰12碼。車仔主帥杜曹於下半場中段撳掣，換入迪姆華拿同赫臣奧杜爾，希望加強攻力，點知去到70分鐘，反而畀迪布尼遠射死角破網，最終以1粒險勝車仔，聯賽連贏12場，弗到冇朋友。