古天奴勁爆回歸！後備建功維拉逼和曼聯

菲臘比古天奴回歸英超即做英雄！周日(16日)凌晨英超大戰，曼聯作客阿士東維拉喺領先2球下，被主隊尾段連入2球逼和2比2，其中啱啱加盟維拉嘅巴西國腳菲臘比古天奴，後備上陣即為球隊攻入追平嘅關鍵入球，完美回歸英超！

曼聯今場有C朗拿度大腿受傷缺陣，維拉就有2大新兵助陣，左閘盧卡斯迪治尼正選上陣，菲臘比古天奴就先任後備。曼聯今場開波6分鐘就「收大禮」，般奴費南迪斯禁區外遠射，雖然力度同角度都一般，但維拉門將達美安馬天尼斯竟「痾蛋」畀個波漏入龍門。

兩隊一直互有攻守，去到67分鐘般奴費南迪斯殺入禁區狂抽射成2比0。維拉隨即換入菲臘比古天奴加強鋒力，令「紅魔鬼」防線大受壓力，77分鐘由積及藍斯幫維拉追番1粒，5分鐘後呢位小將左路傳中，菲臘比古天奴無人看管下射成2比2完場。

古天奴喺2013年至2018年效力利物浦期間，7前面對曼聯都冇入波或者助攻，但今次重返英超首戰即「開齋」，呢位29歲球星賽後表示：「我好掛住英超，好開心可以同新隊友一齊，今場係個好開始，我會努力提升自己嘅狀態。」