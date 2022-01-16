【祖高域風波】法官退庭商議　今午或明早有結果

網壇世界「一哥」祖高域就澳洲政府第2次撤銷入境簽證提出上訴，案件周日（16日）由澳洲聯邦法院開審，並由3名法官處理，意味法院的決定將會是最終決定。

代表祖高域的Nick Wood質疑澳洲政府「毫無理據」，將祖高域塑造成一個「反疫苗」的形象，又指移民局引用《衛報》、《BBC》等傳媒報道，證明祖高域鼓勵反疫苗激進分子是錯誤：「唯一證明能刺激民眾反疫苗憤怒和不安情緒，就是澳洲取消（祖高域）簽證。」他指祖高域只是來打網球，而且政府早已同意他以有效的醫療豁免入境。此外，他又呈上一份長達268頁的文件，當中包括多封移民局和祖高域律師過去一星期的電郵、表格，更有網上報章截圖，顯示一個「祖高域應否留在澳洲？」的民調，有60％讀者投「yes」。

澳洲移民部長Alex Hawke周五（14日）以祖高域或刺激反疫苗情緒，對澳洲的健康和良好秩序構成風險為由取消其簽證。對於祖高域律師質疑政府當局根本沒有問過祖高域有關疫苗的立場，代表澳洲政府的律師萊德（Stephen Lloyd）指，祖高域至今仍未接種疫苗，就是最好的證明：「他的立場其實與本案無關，關鍵是政府評估他帶來的『風險』。」

法官就問：「那取消簽證不會造成類似結果嗎？」萊德以上周澳洲出現反疫苗及反政府示威為例子，顯示祖高域會對澳洲造成社會不安。

今次代表澳洲政府的律師將重點放在祖高域對疫苗的立場，以及這立場如何對澳洲公眾健康構成威脅。萊德表示，重申，有關風險評估是基於大眾對祖高域的印象：「他可能會刺激反疫苗情緒，不是他會或他將會。」

雙方作出總結後，首席法官Justice Allsop表示他們會退庭商議，將於今日下午或明天早上有決定。

今早法院門外有人聚集，聲援這位塞爾維亞「一哥」，並叫口號：「讓他參賽！」，有支持者指：「我們應該在網球場支持他，而不是在法院。這不是我們想看的。」