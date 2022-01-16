麥巴比「無影腳」建功　入球創造率100%

周日(16日)凌晨法甲，巴黎聖日耳門(PSG)缺少2位球星美斯同尼馬之下，基利安麥巴比獨領風騷，以「無影腳」射入1球，協助PSG主場以2比0擊敗比斯特。基利安麥巴比喺今季法甲18次上陣，入咗10球及8次助攻，換言之平均1場創造1入球，效率極高。

開波初段PSG防線連番出現漏洞，好彩門將基安盧基當拿隆馬表現醒神，撲出比斯特2次危險攻門。不過，PSG站穩陣腳後，開始搶番唔少攻勢，踢到32分鐘，基利安麥巴比喺禁區邊突然快腳射門，比斯特門將比蘇治未趕及反應，皮球已貼柱入網。如非莫路伊卡迪入波被判越位在先，PSG上半場唔止領先1球。

換邊之後冇耐，PSG右閘泰路基拿近門射成2比0，呢位25歲德國國腳連續2場有波入，巴黎聖日耳門亦打破連續2場聯賽和波嘅悶局，領先第2位尼斯11分。

另外，雖然球王美斯確診新冠肺炎後繼續缺陣，但其實佢喺場外對球隊有重大貢獻，有統計指呢位阿根廷球王加盟PSG後，球隊社交網多咗1500萬「粉絲」，同埋2021年球隊波衫銷量超過100萬件，比前1年增加近40%，並多咗8間贊助商，帶挈PSG財源滾滾來。