西超盃決賽　留名睇皇馬食「包」捧盃

將於沙特阿拉伯上演西超盃決賽，由皇家馬德里與畢爾包爭逐王座。皇馬不但技高一籌，而且啱啱第100次擊敗死敵巴塞隆拿，士氣大振，加上近年碰頭食住畢爾包，為爭今季首冠必定搏盡，主勝有計。（周一凌晨2時30分開賽）

皇馬以上屆聯賽亞軍身份參賽，4強憑住賓施馬入波兼助攻，加時以3比2力克死敵巴塞隆拿，亦成為首支擊敗巴塞達到100次嘅球隊，絕對可以鼓舞士氣。賓施馬今季各項賽事已攻入23粒，佢啱啱更當選《法國足球》雜誌嘅2021年法國最佳球員，真係愈老愈可愛，夥拍漸見成熟嘅雲尼斯奧斯祖利亞，攻力有保證。

對賽贏慣畢爾包

以上屆西盃亞軍身份出戰嘅畢爾包，查實係上屆西超盃冠軍，佢哋喺今屆4強反勝馬德里體育會2比1，連續兩屆殺入決賽，不容忽視，何況佢哋上屆4強曾淘汰皇馬，「銀河艦隊」更不敢掉以輕心。

雙方近6次正面交鋒，皇馬取得5勝1負，呢6次對碰入面，賓施馬共入6粒，包括上月聯賽兩度碰頭贏晒，佢包辦皇馬全部3個入波，「銀河艦隊」挾近19仗贏15仗之勢，有力再食「包」，主勝好路。

直播表

周日7:30pm 意甲 薩斯索羅Vs維羅納

Now 638

周日8:00pm 法甲 雷恩Vs波爾多

Now 639

周日8:30pm 德乙 史浩克04Vs基爾

on.cc東網

周日9:00pm 西甲 艾爾切Vs維拉利爾

632-Now 632台

周日10:00pm 英超 利物浦Vs賓福特

Now 621

周日10:00pm 英超 韋斯咸Vs列斯聯

Now 622

周日10:00pm 意甲 威尼斯Vs安玻里

Now 638

周日10:00pm 法甲 摩納哥Vs克萊蒙特

Now 639

周日10:30pm 德甲 奧格斯堡Vs法蘭克福

香港國際財經台、有線661、601台

周一1:00am 意甲 羅馬Vs卡利亞里

Now 638

周一3:45am 意甲 阿特蘭大Vs國際米蘭

Now 638

周一3:45am 法甲 馬賽Vs里爾

Now 639