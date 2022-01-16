Die for Malaysia？傳金判坤做馬來西亞主帥

馬來西亞媒體近日報道，當地足總有意聘用前香港隊主教練金判坤，作為新任馬來西亞國家隊教頭。此外，前南韓U23領隊金鶴范，亦被傳在候選名單之列。

馬來西亞前教頭陳清和，因未能帶領球隊殺入「東南亞錦標賽」4強，以及世盃第3圈外圍賽，早前主動請辭。近日，據當地傳媒報道，馬來西亞足總有意向金判坤提出聘約，成為陳清和的繼任人。52歲的金判坤曾擔任香港代表隊主帥多年，2009年帶領港隊贏得東亞運金牌，以及2015年於世盃外兩度逼和中國隊，可謂其代表作。2017年離任後，「Kim Sir」回流南韓擔任足協副主席至今。

此外，馬國足總還考慮前南韓U23領隊金鶴范，這名61歲教頭曾領軍贏得2020年U23亞錦賽，以及於2018年雅加達亞運，帶領孫興民、黃喜燦等主力奪金。當地媒體表示，馬來西亞足總傾向尋找來自東亞地區的教練，因為這些教練通常瞭解當地足球文化和崇尚紀律性，還指金判坤在任港隊主帥期間，向球員灌輸穿上代表隊球衣是一種榮譽的信息，絕對是馬來西亞新教頭的理想人選。